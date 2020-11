L’Algérie achète 14 avions furtifs à la Russie

L’Algérie aurait conclu un accord avec la Russie, portant sur l’achat de quatorze (14) avions furtifs de type Su-57.

Selon les informations rapportées par le site russe Avia.pro, et relayées par plusieurs autres médias, l’Algérie a signé un accord avec la Russie, portant sur l’acquisition de quatorze (14) avions furtifs de type Su-57, devenant, ainsi, le premier pays en Afrique, a être doté de cet aéronef de 5ᵉ génération, et le troisième dans le bassin méditerranéen, après l’Italie et Israël.

« Le Ministère algérien de la Défense, dans le cadre des négociations avec l’armée russe, est parvenu à un accord sur l’achat des derniers avions russes Su-57 d’une valeur de près de deux milliards de dollars », a indiqué Avia.pro.

Par ailleurs, il faut noter qu’aucune source officielle, algérienne ou russe, n’a confirmé cette information.

Rappelons qu’en 2019, le site d’information militaire Menadefense avait évoqué ce marché pour la première fois, en indiquant que « l’armée de l’air algérienne avait conclu deux autres contrats relatifs à l’acquisition de 14 bombardiers à long rayon d’action Su-34 et de 14 appareils Su-35 ».

Rédaction d’Algérie 360.