Djerad préside une réunion des walis de la République

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mardi, 24 novembre, une réunion des walis de la République, rapporte un communiqué des services du Premier ministre.

« La gestion de la situation sanitaire due à la pandémie de la Covid-19, l’alimentation en eau potable (AEP), et les mesures urgentes à prendre, ainsi que l’évaluation du système de prévention contre les inondations ont été à l’ordre du jour de la réunion », a précisé la même source.

À noter que le Ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, le Ministre de l’Agriculture et du Développement rural, le Ministre des Ressources en eau, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et le Ministre de l’Éducation nationale ont également pris part à cette réunion.

