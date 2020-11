Déclarations de Macron sur l’Algérie : Pour Makri, « la France a ouvertement révélé ses intentions »

Les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron sur l’Algérie, continent de susciter les réactions de la classe politique en Algérie. C’est au tour de Abderrazak Makri, président du MSP de réagir.

Dans une longue déclaration publiée sur sa page Facebook, le leader du MSP a abordé sa réaction par l’explication de « la stratégie colonialiste », qui est également l’intitulé de sa contribution. Pour ce qui est des déclarations de Macron, il dénonce les intentions de la France révélée ouvertement.

« Nous avons cru que le Hirak nous a émancipés pour toujours, et a concrétisé la volonté populaire et notre souveraineté, mais nous avons constaté qu’il a approfondi nos crises politiques, économiques et sociales, ajouter à cela des dangers culturels inattendus », a estimé Makri.

Face à cette situation, « la France révèle ouvertement et directement ses intentions d’intervenir dans nos affaires et de nous joindre à sa stratégique en l’absence totale de résistance officielle », a-t-il ajouté.

Plus loin encore, le président du MSP a souligné que « la présence de la France dans notre pays est palpable depuis l’indépendance, et ce à travers la stratégie Degaulienne qui consiste à la sortie formelle, et la présence effective du colonialisme ».

Pour lui, « le président français n’oserait jamais évoquer son soutien au président algérien dans les affaires politiques internes, si l’État algérien n’est pas dans une mauvaise posture ne lui permettant pas de riposter ».

Makri ajoute que « ce président (le président français NDLR) se comporte avec une mentalité purement colonialiste, et considère que l’Algérie n’est pas capable de se diriger toute seule ». Selon lui, la majorité des Algériens luttent contre les intentions colonialistes, et que « le danger réel vient de l’intérieur de l’État ».

Merzouk.A