Oum El Bouaghi : Trois individus inculpés suite à la découverte d’un atelier clandestin de préparation de cocaïne

Un atelier clandestin de préparation de cocaïne a été découvert dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, tenu par un couple originaire de la ville.

Selon des sources locales concordantes, les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de daïra de Meskiana, dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, ont procédé à l’arrestation d’un homme et d’une femme, pagés respectivement de 40 et 26 ans, propriétaires d’un atelier clandestin servant à la préparation de cocaïne.

L’opération a été effectuée dans le cadre de la lutte contre le trafic et la consommation de drogue en milieu urbain. Suite à l’exploitation d’informations faisant état de la présence d’un couple originaire de la ville d’Oum El Bouaghi à bord d’un véhicule touristique se dirigeant vers la ville de Meskiana, dans le but de conclure un marché relatif à la vente de drogue dure.

Par ailleurs, une enquête a été déclenchée, et abouti à l’arrestation du couple lors d’un barrage dressé dans la ville en question. La fouille au corps des deux individus a permis la découverte d’un petit sachet en plastique contenant de la poudre blanche dissimulée dans des chaussures.

Les deux suspects ont, en outre, dénoncé leur troisième complice, âgé de 33 ans, qui a été interpellé par la suite des aveux des mis en cause. La fouille du domicile du troisième suspect a permis la découverte d’un atelier clandestin servant à la préparation de la cocaïne contenant 450 grammes, plusieurs produits pharmaceutiques, un moulin électrique, une balance électronique, des sachets en plastique, des cuillères, cutters, des boites vides, une assiette à fond plat, etc.

Ainsi, les 3 mis en cause ont été présentés le 18 novembre dernier devant les instances judiciaires, pour les chefs d’inculpation, « association de malfaiteurs », « détention et commercialisation des médicaments hallucinogènes », « vente et trafic de la cocaïne imitée ».

Rédaction d’Algérie360.