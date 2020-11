Industrie : Ferhat Ait Ali invite les entreprises canadiennes à investir en Algérie

Farhat Ait Ali Braham, ministre de l’Industrie a lancé un appel aujourd’hui le 23 novembre aux entreprises canadiennes pour créer des investissements durables en Algérie.

Dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site, le ministère de l’Industrie a écrit, » Le ministre de l’Industrie, a reçu, lundi au siège du ministère, l’Ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher Wilkie, à qui il a expliqué la nouvelle orientation économique et les réformes engagées dernièrement pour améliorer le climat des affaires et instaurer un cadre législatif et réglementaire stable et durable notamment pour les investissements étrangers ».

Par conséquent, le ministère a appelé dans ce cadre les entreprises canadiennes à « s’inscrire dans cette nouvelle démarche et à créer des investissements durables en Algérie notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture et des mines ».

Dans le même contexte, et lors de la même réunion la partie canadienne a exprimé la volonté et l’intérêt des entreprises canadiennes pour l’investissement en Algérie.

Rédaction d’Algérie360