Coronavirus Algérie : Plus de 800 personnes verbalisées pour non-respect des mesures préventives à El Bayadh

Pas moins de 800 personnes ont été verbalisées pour non-respect des mesures de prévention contre le Covid-19, durant les trois derniers jours dans la wilaya d'El Bayadh.

Selon des sources locales concordantes, pas moins de 800 individus ont été verbalisés par les éléments de la Sûreté de wilaya d’El Bayadh, en l’espace des 3 derniers jours seulement, pour non-respect des mesures de prévention contre le Covid-19.

Par ailleurs, plusieurs brigades fixes dans des barrages de contrôles ou mobiles dans les quartiers ont été mobilisées au niveau de certains lieux publics à travers toutes les communes d’El Bayadh, durant les trois derniers jours, une période où les contaminations ont connu une hausse vertigineuse à travers le pays.

Ainsi, ces brigades ont ciblé les transporteurs de voyageurs, les conducteurs, les restaurateurs, les magasins, les cafés, voire la population, dans le but d’attirer l’attention sur la nécessité de respecter le protocole sanitaire, notamment en ce qui concerne le port obligatoire du masque, la distanciation physique, la mise à la disposition des clients des produits de désinfection, etc.

À ce titre, plusieurs opérations de désinfection des rues, ruelles et des espaces publics ont été effectuées ces derniers jours, en plus des campagnes d’information, de sensibilisation et de prévention, dans le seul but de freiner la propagation de la pandémie.

