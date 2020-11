Capacité des lits d’hospitalisation et de réanimation : Voilà ce qu’a dit Pr Lyes Rahal

Le Directeur des services de santé au Ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Professeur Lyes Rahal, s’est exprimé concernant la capacité des lits d’hospitalisation et de réanimation au niveau des hôpitaux pour l’accueil des patients atteints de Coronavirus (Covid-19).

Lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, ce lundi, 23 novembre, en compagnie du Ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, et du porte-parole Comité scientifique de suivi de la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, Docteur Djamel Fourar, le directeur général des services de santé au Ministère de la Santé, le Professeur Lyes Rahal, a fait savoir que « 8.273 patients sont actuellement hospitalisés dont 573 en réanimation à travers tout le territoire national soit 40,5% de la capacité des lits d’hospitalisation et 38,02% de la capacité des lits en réanimation », soulignant que « ce taux dépasse les 50% dans certaines wilayas, à l’instar d’Alger ».

« La stratégie et la base de donnée adoptée par le ministère dans la gestion de la crise a démontré que 1.277 patients se sont remis de leur infection outre l’admission de 228 autres au niveau du CHU Mustapha Bacha jusqu’à dimanche dernier », a-t-il détaillé.

Par ailleurs, le même responsable a assuré que « toutes les salles d’hospitalisation, au niveau national, sont dotés d’oxygène », rajoutant que « le secteur a mobilisé 18.491 lits d’hospitalisation et 1.507 lits en réanimation au niveau national outre la garantie de toutes les fournitures médicales et les médicaments nécessaires », et ce pour faire face à la recrudescence des contaminations par le Coronavirus (Covid-19).

Rédaction d’Algérie 360.