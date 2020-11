M’sila : Un enseignant emporté par le Coronvairus

Le secteur de l’éducation est à nouveau endeuillé par la Covid-19, un enseignant vient de rendre l’âme après sa contamination par le nouveau coronavirus.

Durement touchée par la propagation de la maladie, la wilaya de M’Sila a perdu, aujourd’hui matin, un enseignant de la langue allemande Aouine Said exerçant, dans le lycée Abdelhamid Ibn Baddiss, de la commune Hammam Dalaa.

Le ministre de l’Éducation a par conséquent adressé un message de condoléances à la famille de l’enseignant Aouine Said, décédé aujourd’hui lundi après avoir été affecté par la covid-19, « en cette douloureuse circonstance, le ministère de l’Éducation présente ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, priant Dieu Tout Puissant de les assister en cette triste circonstance, d’accueillir le défunt dans son vaste paradis parmi ses pieux serviteurs et de lui accorder sa sainte miséricorde », lit-on dans le message du ministère.

Ch.LAIB