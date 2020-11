Visa Arabie Saoudite : De nouvelles formules introduites

Face à la crise sanitaire engendrée par la propagation du coronavirus sur son sol, l’économie de l’Arabie Saoudite est frappée en plein fouet, le royaume a décidé de réagir et d’essayer de remplir ses caisses en proposant de nouvelles formules de Visa afin d’attirer plus de voyageurs et de visiteurs, et augmenter ainsi la contribution du secteur à l’économie nationale.

En effet, et selon des médias locaux, l’Arabie saoudite envisage de proposer dorénavant aux touristes et citoyens étrangers deux nouvelles formules de Visa ; il s’agit donc d’un « visa de transit pour la visite » sera désormais proposé à 100 riyals saoudiens (27 dollars) pour une durée de 48 heures et à 300 riyals (80 dollars) pour une durée 96 heures, une décision qui vise à améliorer la situation économique du pays durement touché par la crise Covid-19.

Selon les mêmes sources, cette nouvelle décision est prise par le Conseil des affaires économiques et du développement et du Comité général du gouvernement Saoudien, en concertation avec Conseil de la Choura du Royaume, visant à améliorer la situation économique et sociale du pays avec un ensemble d’initiatives, de programmes et de mesures pour contrer les répercussions de la pandémie de Covid-19 ainsi que celles dues à la chute des cours du pétrole.

Ch.LAIB