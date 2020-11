Séisme de Skikda : la protection civile rassure

Suite au séisme de magnitude de 5,2 enregistré ce dimanche à 04 h 53, à 12 km sud-ouest de El Harrouche dans la wilaya de Skikda, les services de la protection civile ont tenu à rassurer quant aux dégâts, notamment humains.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche matin, les services de la protection civile ont assuré, qu’après des opérations d’intervention et dévaluation des dégâts, qu’aucune perte humaine n’est enregistrée jusque-là.

Hormis le climat de peur et d’inquiétudes qui s’est emparé de la population de la localité, et des régions limitrophes, « aucun dégât n’est à déplorer pour le moment », a précisé la protection civile. Le communiqué a noté que la secousse a été ressentie dans plusieurs wilayas, à savoir Constantine, Jijel et Guelma.

Pour rappel, très tôt ce matin de dimanche, la wilaya de Skikda a enregistré, à 04 h 53, une secousse de magnitude 5.2 à 12 km sud-ouest de El Harrouche dans la wilaya de Skikda, a indiqué le CRRAG. Quelque temps plus tard, une seconde secousse tellurique (réplique) de magnitude 3.9 a été enregistrée dans la même localité.

