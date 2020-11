Quand une ministre pakistanaise qualifie Macron de Nazi

Les attaques contre le président français Emmanuel Macron se multiplient, hier samedi 21 novembre comme relayé par plusieurs médias, c’est la ministre pakistanaise des droits de l’Homme qui s’en est pris à Emmanuel Macron, l’accusant de » subir aux musulmans ce que les nazis infligeaient aux Juifs ».

Le président français Emmanuel Macron continu a été vilipendé après son refus de condamner « les caricatures » (insultantes envers le Prophète Mohamed et l’Islam), en effet, la ministre fédérale des Droits de l’homme du gouvernement pakistanais, Shireen Mazari a écrit dans un tweet posté hier samedi : « Macron fait aux musulmans ce que les nazis ont fait aux juifs : les enfants musulmans se verront attribuer un numéro d’identification (les autres enfants non) de la même manière que les juifs furent forcés de porter une étoile jaune sur leurs vêtements pour être identifiés », a-t-elle écrit.

Le Tweet en question, a fait réagir le gouvernement français, le ministère français des Affaires étrangères a réclamé aux autorités pakistanaises de rectifier les propos tenus par le diplomate des Droits de l’homme, Shireen Mazari, affirmant que ces derniers sont « détestables » et qu’il s’agit de « mensonges éhontés, empreints d’une idéologie de haine et de violence ».

« Un membre du gouvernement pakistanais s’est exprimé aujourd’hui sur les réseaux sociaux dans des termes profondément choquants et injurieux à l’égard du Président de la République et de notre pays, ces propos détestables sont des mensonges éhontés, empreints d’une idéologie de haine et de violence. De telles calomnies sont indignes à ce niveau de responsabilité. Nous les rejetons avec la plus grande fermeté » a écrit la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, invitant les autorités pakistanaises à retrouver le chemin d’un dialogue fondé sur le respect.

Rédaction d’Algérie360