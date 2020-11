Pérou : 3 Présidents en 10 jours

Le député Fernando Sagasti a été élu le troisième Chef de l’État au Pérou en une semaine, après la destitution de Martin Vizcarra par le Congrès et la démission de Manuel Merino sous la pression des manifestants.

Fernando Sagasti a été désigné Président par intérim du Pérou le 17 novembre dernier. Il est le troisième a occupé ce poste en une dizaine de jours après la destitution de Martin Vizcarra par le Congrès et la démission de Manuel Merino sous la pression de la rue.

En effet, le Pérou est plongé dans une profonde crise politique qui a débuté le 9 novembre dernier, avec la destitution par le Parlement de l’ancien Président Martin Vizcarra, au pouvoir depuis mars 2018, pour des soupçons portant sur des affaires de corruption, cependant, Martin Vizcarra nie ces accusations.

Un nouveau Président est nommé à sa place, le 11 novembre, il s’agit du chef du Parlement, et l’opposant de Vizcarra, Manuel Merino. Seulement, le soir même de sa nomination, des milliers de manifestants sont descendus protester dans la rue contre « un coup d’État parlementaire ».

Après cinq (5) jours de manifestations, Manuel Merino, lâché par la classe politique, a décidé de démissionner de son poste de Président.

Ainsi, Francisco Sagasti, personnalité modérée et consensuelle, a été élu Président intérimaire pour un mandant de huit (8) mois, jusqu’en juillet 2021, et aura comme mission de gérer le pays face à la situation pandémique actuelle, liée au Coronavirus (Covid-19), mais aussi d’organiser la tenue des élections présidentielles et législatives.

Rédaction d’Algérie 360.