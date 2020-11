Grippe saisonnière : Lancement de la campagne nationale de vaccination des seniors contre

Le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination des personnes âgées contre la grippe saisonnière a été donné ce dimanche, 22 novembre, depuis le Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely Brahim à Alger.

La Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, et le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, ont donné le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination des personnes âgées contre la grippe saisonnière, ce dimanche, depuis le Foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely Brahim à Alger.

À cet effet, la Ministre de la Solidarité, Mme. Kaoutar Krikou, a rappelé « des efforts déployés pour garantir la prise en charge de cette catégorie vulnérable, particulièrement en marge de la conjoncture sanitaire actuelle, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) et à la grippe saisonnière ».

Par ailleurs, Mme. Krikou a assuré que « la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière sera généralisée dans tout le pays, notamment dans les zones d’ombre ».

Pour sa part, le Ministre de la Santé, Professeur Benbouzid, a indiqué que « le vaccin était disponible », rajoutant qu’ « en cas de pénurie, le vaccin sera acquis et fourni afin de protéger la santé des citoyens ».

Professeur Benbouzid a souligné que « ce vaccin assure une protection contre la grippe à hauteur de 60% », et qu’ « en cas de contamination, l’effet de la maladie sera bénin, n’affectant pas la santé du patient ».

Dans ce même contexte, le premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a affirmé « la disponibilité du vaccin au niveau des établissements de santé publique (ESP) et des pharmacies d’officines », et a rappelé qu’ « à chaque automne, des milliers de personnes en Algérie sont infectées par la grippe saisonnière et que la vaccination reste « la solution la plus efficace » pour en prévenir les complications ».

