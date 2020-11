Coronavirus Algérie : ce qu’a dit Benbouzid à propos de l’évolution de la situation  

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid est revenu ce dimanche matin sur l’évolution de la situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie.

Intervenant sur les ondes de la chaine 3 de la Radio nationale, le ministre a indiqué que les autorités envisagent de prendre des mesures encore plus strictes en cas de forte recrudescence des contaminations, précisant que « nul ne peut prévenir ce qui va se passer dans l’avenir ».

Avec 1000 cas quotidiens qu’enregistre l’Algérie ces derniers jours, le ministre a assuré que la situation reste toujours stable, en comparaison avec d’autres pays.

Cependant, le Pr Benbouzid souligne que la situation n’est encore au stade ou ça dépasse nos moyens pour faire appel à d’autres corps afin de prêter main-forte au personnel médical. « Il est vrai que le nombre de contaminations est haut, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la situation qui nécessite un confinement général. C’est au jour le jour que nous devons agir », a-t-il déclaré.

Pour ce qui est de la disponibilité des moyens de protection contre le Covid-19, le premier responsable du secteur a affirmé que les stocks sont plutôt rassurants. Il a précisé, dans ce sens, qu’en matière de lits « nous en avons, nous en aurons et nous en développons encore ». Idem pour les tests : « nous en avons plus qu’avant, et je tiens à signaler que nous aurons bientôt les tests rapides dont l’avantage est le temps que nous pouvons faire soit même ».

En outre, le ministre a évoqué un « épuisement » du personnel médical. Or, pour ce qui concerne le taux d’occupation des services de soins, il s’est montré rassurant. Estimant que le problème vient dans le manque de coordination entre les structures, il précise qu’il existe des hôpitaux qui affichent complet et d’autres qui « ont de la place ».

Niant le manque d’oxygène, notamment dans les hôpitaux de la capitale, Benbouzid annonce que 250 lits de réanimation dotés d’oxygène seront mis à la disposition de ces structures.

Pour rappel, au dernier bilan présenté hier samedi 21 novembre, l’Algérie a enregistré 1019 nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 602 guérisons et 19 décès. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à 73 774.

Merzouk.A