Andy Delort signe un doublé de la tête face à Strasbourg (vidéo)

L’international algérien, Andy Delort, s’est démarqué cette semaine avec un magnifique triplé de la tête, qui lui a valu le surnom de « Bouzelouf » auprès de ses coéquipiers en sélection nationale.

Après son puissant but de la tête face au Zimbabwe, lundi dernier, l’international algérien, Andy Delort, a brillé de nouveau avec son club de Montpellier, avec deux puissants buts marqués avec des coups de tête lors de la rencontre face à Strasbourg. En effet, Delort a marqué son premier but à la 13e minute et le second à la 31e minute.

Ainsi, l’attaquant des Verts, surnommé désormais « Bouzelouf » auprès de ses coéquipiers, a signé cette semaine avec un triplé de la tête et une passe décisive, et s’est dit « un homme heureux », sur Twitter.

Rédaction d’Algérie 360.