Météo Algérie : Vents forts sur plusieurs wilayas du pays 

L’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde, dans son bulletin de ce samedi, 21 novembre, contre des vents violents sur plusieurs wilayas du pays.

Le bulletin météo de l’ONM a mis en garde contre de violents vents sur les côtes de l’Est du pays, ces derniers atteindront une vitesse de 50 km/h et formeront des vagues d’une hauteur allant jusqu’à 4.5 mètres, et ce tout au long de la journée.

Les côtes concernées par cette alerte sont : Annaba, El Kala, Skikda, Jijel, Béjaia, Azeffoun et Dellys.

Météo Algérie a également prévu des vents forts sur les côtes du Centre et de l’Ouest du pays, particulièrement Alger, Bouharoun, Ténès et Mostaganem, et qui atteindront une vitesse de 40 km/h, avec la formation de vagues d’une hauteur de 3 mètres.

Rédaction d’Algérie 360.