Industrie Militaire : Pour Chanegriha, il faut « penser sérieusement à exporter nos produits »

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’État-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP), a présidé, ce samedi matin, une réunion de travail avec les directeurs généraux des établissements industriels relevant de la Direction des Fabrications Militaires, rapporte un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN).

Dans son allocution, M. Chanegriha a mis l’accent sur « l’importance accordée au secteur des industries militaires dans notre pays », que ce soit pour « la fabrication des armes et des munitions, des industries mécaniques et des véhicules militaires, ou pour l’habillement et les divers effets militaires ».

« Ce travail est basé sur une vision prospective et de long terme, met en avant la recherche, le développement et la fabrication militaire, avec ses branches et spécialités, comme l’une de nos plus importantes préoccupations, voire de nos priorités, qui nécessitent davantage d’attention et de parrainage », a-t-il précisé.

Dans ce même contexte, le Chef d’État-major de l’ANP a souligné « l’intérêt porté à l’exportation des produits fabriqués à l’étranger », pour « cibler un marché international avec des produits de qualités qui répondent aux normes ».

« Nous devons, au sein de l’Armée Nationale Populaire, élargir le cercle d’intérêt des fabrications militaires pour subvenir non seulement aux besoins de l’Armée, des autres corps constitués et du marché local, mais aussi pour accéder aux marchés régionaux, voire même au marché international, et de réfléchir sérieusement à exporter nos produits, qui doivent être de qualité et répondre aux normes internationales dans ce domaine, et ce, en sus de l’instauration de la transparence et des méthodes de gestion des plus évolués, ainsi que de l’élévation du taux d’intégration, à même de nous permettre de faire concurrence aux autres produits en ce qui concerne la qualité et les prix, sur la base du coût raisonnable des matières premières et d’une main-d’œuvre qualifiée, disponibles localement », a-t-il détaillé.

Par ailleurs, M. Chanegriha a rappelé que « nous pouvons en concrétiser davantage, si l’on procède à un emploi judicieux et optimal des potentiels humains dont dispose la Direction des Fabrications Militaires, et si les établissements industriels arrivent à faire bon usage des moyens et équipements en dotation ».

« Je suis profondément convaincu que les défis majeurs dans tous les domaines, ne peuvent être relevés qu’avec une ferme détermination, imprégnée de persévérance et appuyée par les compétences requises et les bonnes qualités morales, à l’instar de l’intégrité, du dévouement et de la conscience des missions à accomplir, ce qui est à même d’acquérir la capacité réelle de concrétiser les objectifs tracés », a-t-il encore rajouté.

