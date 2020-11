Fourniture d’oxygène aux hôpitaux : Le PDG de Linde Gas Algérie démis de ses fonctions 

Pour des raisons liées à la fourniture d’oxygène aux hôpitaux, notamment en marge de la conjoncture sanitaire actuelle, le PDG de Linde Gas Algérie a été démis de ses fonctions.

En marge de la conjoncture sanitaire actuelle, liée à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), et à la recrudescence des contaminations, où le besoin des hôpitaux en oxygène ne fait qu’augmenter, le PDG de Linde Gas Algérie, Hicham Chorfi, a été relevé de ses fonctions pour des raisons liées à la fourniture d’oxygène aux hôpitaux, rapporte notre confrère Liberté.

Rappelons que Linde Gas Algérie est une filiale du groupe allemand Linde, et elle se charge de produire, de distribuer et de commercialiser des gaz industriels et médicaux.

Rédaction d’Algérie 360.