Espagne : Un Algérien qualifié de « citoyen modèle » après avoir rendu un portefeuille à son propriétaire  

Un père de famille algérien vivant en Espagne a été décrit comme étant un « citoyen modèle », après avoir rendu un portefeuille trouvé dans la rue à son propriétaire.

Un ressortissant algérien âgé de 40 ans, père de famille se trouvant au chômage et vivant en Espagne depuis dix ans, s’est fait remarquer par un honnête et simple geste. En effet, après avoir trouvé un portefeuille contenant 1130 euros, il est allé le remettre au commissariat afin que son propriétaire puisse le récupérer.

Selon les informations rapportées par le site visa-algerie, l’histoire a été relayée ce vendredi, 20 novembre, par le journal espagnol El Periodico Méditerraneo, qui décrit ce père de famille comme un « citoyen modèle ».

« Ce n’est pas à moi. Je ne pouvais pas dépenser cet argent et continuer à vivre comme si de rien n’était. C’est une question de principes, pas une question d’argent », a indiqué l’algérien en question.

Pour sa part, le propriétaire du portefeuille, un homme âgé de 71 ans, a été très surpris de retrouver son argent et a affirmé que « cet homme (le ressortissant algérien) est très humble et a beaucoup d’honneur ».

« Son geste est d’autant plus louable quand on sait qu’il est sans emploi et qu’il doit se débrouiller pour s’occuper de sa famille », a ajouté le propriétaire.

Rédaction d’Algérie 360.