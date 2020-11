Coronavirus Algérie : « le protocole sanitaire n’est pas convenablement appliqué », selon les syndicats  

Après plusieurs semaines de la reprise des cours, les syndicats de l’éducation continent de dénoncer les difficultés de l’application du protocole sanitaire dans les écoles, notamment pour manque de moyens.

À l’issue d’une réunion tenue, le jeudi dernier, l’intersyndicale a appelé les autorités du pays à « améliorer dans les brefs délais les conditions dans les écoles, par la mise en place des matériels nécessaires pour permettre la continuité de l’activité pédagogique », a rapporté le quotidien El Watan.

Les syndicats dénoncent que protocole sanitaire qui n’est pas « convenablement appliqué », et ce pour l’absence de moyens de protection : masques, gel hydroalcoolique, etc. ajouter à cela, les syndicats dénoncent également « une charge pédagogique excessive, volume horaire harassant pour le personnel, disparité régionale dans la distribution des moyens de protection ».

Pour Boualem Amoura, président du Syndicat national des travailleurs de l’éducation et de la formation (Satef), « Il n’est jamais trop tard pour bien faire, pourvu que ce soit du concret et non un effet d’annonce pour absorber la colère des travailleurs ».

Commentant l’aide financière pour les écoles annoncée jeudi par le ministère, il ajoute : « Nous savons que cette opération est très lourde et nous demandons aux autorités concernées de le faire le plus rapidement possible ».

Pour rappel, le ministère de l’Éducation nationale a décidé, jeudi dernier, d’allouer une aide financière au profit des établissements afin d’acquérir les moyens de protection et le matériel nécessaire pour une application optimale du protocole sanitaire dans les écoles.

Il convient également de noter que le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a écarté ce samedi la possibilité de recourir à la fermeture des établissements scolaires. « Pourquoi allons-nous fermer les écoles ? ». « Y a-t-il un pays au monde qui a fermé ses écoles ? », s’est-il demandé en tranchant ainsi sur la question.

Merzouk.A