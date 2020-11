Pour Macron, « l’important est de réconcilier les mémoires plutôt que de s’excuser » 

Le Président français, Emmanuel Macron, a abordé, ce vendredi, 20 novembre, de nombreux dossiers délicats, entre autres la lutte antiterroriste, le ressentiment post-colonial et la situation politique en Algérie.

Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le Président français, Emmanuel Macron, est revenu sur la question mémorielle liée à la guerre d’Algérie et au passé colonial de son pays.

En effet, Emmanuel Macron a affirmé que « la France a fait énormément de gestes », rajoutant que « l’important est de mener un travail historique et réconcilier les mémoires plutôt que de s’excuser ».

« Au fond, nous nous sommes enfermés dans une espèce de balancier entre deux postures : l’excuse et la repentance d’une part, le déni et la fierté de l’autre. Moi, j’ai envie d’être dans la vérité et la réconciliation, et le Président Tebboune a exprimé sa volonté de faire de même », a-t-il fait savoir.

Rappelons, dans ce même contexte, que l’historien français Benjamin Stora a été chargé par le Chef de l’État français, de remettre un rapport pour « dresser un état des lieux du chemin accompli en France sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie », en vue de favoriser « la réconciliation entre les peuples français et algérien ».

Rédaction d’Algérie 360.