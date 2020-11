Macron veut une « charte des valeurs républicaines » pour l’islam en France

Le Président français, Emmanuel Macron, a instruit le Conseil français du culte musulman (CFCM) de rédiger une « charte des valeurs républicaines ».

Le Président français, Emmanuel Macron, s’est entretenu, mercredi dernier, à l’Élysée, avec les dirigeants du Conseil français du culte musulman (CFCM) pour discuter « de la formation des imams et de la lutte contre l’Islam politique.

Au cours de cet entretien, qui s’est déroulé en présence du Ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron a présenté le projet de gouvernance d’un Conseil national des imams (CNI) qui tend, comme celui des avocats et des médecins, « d’évaluer les connaissances des futurs imams, de les labelliser, et de délivrer une carte officielle d’imams ».

Le Chef de l’État français a accordé un délai de quinze jours au CFCM pour rédiger et finaliser, en lien avec le Ministère de l’Intérieur, « une charte des valeurs républicaines ». Selon l’Élysée, « cette charte devra affirmer la reconnaissance des valeurs de la République, préciser que l’islam en France est une religion et pas un mouvement politique, et stipuler la fin de l’ingérence ou de l’affiliation à des États étrangers ».

En effet, la Présidence espère « mettre fin, d’ici quatre ans, à la présence en France des 300 imams étrangers « détachés » par la Turquie, le Maroc et l’Algérie ».

Rédaction d’Algérie 360.