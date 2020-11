EN : Belmadi revient sur la mise à l’écart de Belaïli

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Djamel Belmadi, est revenu, ce vendredi, sur le cas de l’ailier gauche de Qatar SC, Youcef Belaïli.

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale ce vendredi, 20 novembre, le sélectionneur national de football, Djamel Belmadi, s’est exprimé au sujet de l’international Youcef Belaïli et a expliqué sa mise à l’écart.

« Le seul souci de Belaïli est la constance. Un talent de Youcef ajouté au professionnalisme d’Aïssa Mandi auraient permis au joueur d’évoluer au moins à Tottenham ou à l’Atlético Madrid. Je suis sûr de ce que je dis. Il a tellement de talent. J’aurais voulu qu’il soit plus constant, avoir un bon environnement autour de lui, qu’il comprenne qu’une carrière n’est qu’une seule fois, puis tout est terminé, qu’il ne faut pas avoir de regrets à la fin de sa carrière. C’est ça ce qui fait un peu mal », a-t-il expliqué.

En effet, pour Belmadi, le niveau de Belaïli est indiscutable, et le jeune international de 28 ans est capable de hisser son niveau, seulement, il a souligné que « pour revenir en sélection, il doit arrêter assurer sa constance dans le haut niveau ».

« Je l’avais relancé pour le bien de tout le monde, car je connais ses qualités. Il s’est formidablement bien relancé en réalisant une belle CAN-2019, il a été performant. Mais il a fini par retomber dans ses travers, ça me fait doublement mal et ça me fâche pour mon pays, pour le groupe. J’ai toujours du mal à le digérer. C’est un gentil garçon, je l’aime beaucoup, j’ai de l’affection pour lui. Il est capable de hisser son niveau d’implication quand il le veut », a-t-il confié.

« C’est un joueur qui a son importance dans le groupe, il le sait, ça ne tient qu’à lui de se remettre sérieusement au travail et d’être performant. Ce qui m’intéresse désormais, c’est ce qu’il va faire maintenant, pour voir s’il peut revenir ou non en sélection. Belaïli doit comprendre d’une manière définitive qu’il faut arrêter d’être dans des hauts et des bas qui empêchent sa progression et sa constance dans le haut niveau », a-t-il conclue.

Rappelons que l’ailier international Youcef Belaïli a résilié son contrat avec son club du Ahly Djeddah et n’a pas joué pendant plusieurs mois. Actuellement, il vient de rejoindre le Qatar SC, pour un contrat de deux saisons, et compte retrouver sa place au sein des Verts.

« J’étais à l’arrêt ; sans entrainement et sans équipe, c’est pour ça que je n’ai pas été sélectionné en équipe nationale. Le sélectionneur était en colère contre moi. Je lui demande pardon à lui au peuple algérien. Je leur promets de revenir plus fort à l’avenir… Djamel Belmadi m’aime beaucoup, mais je l’ai énervé car je ne jouais pas. Je ne l’ai pas consulté, mais il voulait que je joue. Il connait mes capacités. J’ai décidé de venir au Qatar pour engranger de l’expérience en prévision de la prochaine Coupe du Monde », a confié Belaïli lors d’une interview.

Rédaction d’Algérie 360.