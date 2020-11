Coronavirus Algérie : Les commerçants lourdement impactés 

Le Président de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj-Tahar Boulanouar, a révélé que « plus de 50 000 commerçants ont fermé cette année à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Selon les chiffres communiqués par le Président de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca), Hadj-Tahar Boulanouar, « plus de 50 000 commerçants ont fermé cette année à cause de la pandémie du Coronavirus », et ce « en raison des pertes financières qu’ils ont encaissées ».

En raison de l’évolution de la situation sanitaire en Algérie, les autorités ont annoncé une série de nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus, entre autres, la limitation du temps d’activité pour certains commerces, dont les restaurants, les cafés, les salons de coiffure… Et qui doivent fermer à partir de 15 heures, et ce pour une durée de 15 jours.

Interrogés par notre confrère Liberté, plusieurs commerçants à El Achour dans la wilaya d’Alger ont estimé que « cette mesure est inefficace et va précipiter nombre d’entre eux dans la pauvreté et la ruine ».

« Après tant de mois de fermeture, cette nouvelle décision, c’est comme si le ciel nous tombait sur la tête. J’avais 8 employés, que j’ai fini par renvoyer, faute de pouvoir les payer convenablement. Mon chiffre d’affaires a dégringolé pour se situer autour du quart de ce que je réalisais en temps normal », a confié un restaurateur en affirmant que « c’est la galère ».

Un autre commerçant a expliqué que cette décision n’est pas appropriée à tous les métiers, soulignant que pour son cas de pâtissier, le travail commence à partir de 15 heures.

Dans ce même contexte, le Secrétaire général (SG) de l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Hazeb Benchohra, a fait savoir que « son organisation est obligée d’accepter cette décision, tout en minimisant les dégâts », soulignant que « si certains commerces doivent arrêter complètement leur activité, qu’ils le fassent, à condition d’être ensuite indemnisés par le gouvernement ».

En effet, le SG de l’UGCAA a indiqué que « les engagements concernant l’aide de l’État de 30 000 DA aux commerçants victimes du Covid ont été tenus dans la plupart des wilayas, mis à part dans certaines où l’administration a fait du zèle en dressant des entraves bureaucratiques ».

Rédaction d’Algérie 360.