BMS : Averses de pluies sur plusieurs wilayas

L’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin météorologique spécial (BMS) ce vendredi, 20 novembre, contre des averses de pluies dans plusieurs wilayas du pays.

Le premier BMS de l’ONM, de niveau 2 « classé orange », prévoit « des pluies, qui sont parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle avec des rafales de vent sous orages ».

La validité de cette alerte s’étale de ce vendredi, 20 novembre, à 15 heures jusqu’au samedi, 21 novembre, à 15 heures au moins.

Selon la même source, les wilayas concernées sont : Béjaïa, Jijel, Skikdan Annaba, Ek Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila et Sétif. Les quantités de pluies attendues atteindront entre 30 et 50 mm, et pourront dépasser les 60 mm localement.

Le second BMS, de niveau 2 « classé orange », de Météo Algérie concerne les wilayas de : Alger, Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Bordj Bou Arreridj, Batna, Khenchela, Tebessa et Oum el Bouaghi.

Ces dernières connaîtront, également, « des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle avec des rafales de vent sous orages ». Et ce à partir de ce vendredi, 20 novembre, à 18 heures jusqu’au samedi, 21 novembre, à 15 heures au moins.

Les quantités de pluies estimées par l’ONM varient entre 20 et 30 mm.

