Situation épidémiologique,Tests PCR, Vaccin Covid…Ce qu’a dit Fawzi Derrar

Le directeur de l’Institut Pasteur, Fawzi Derrar, a fait état aujourd’hui d’une aggravation de la situation épidémiologique constatée ces derniers jours, lançant un appel aux citoyens à la nécessité de « briser la chaîne de transmission du virus » en respectant les mesures barrières que sont le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains.

Évoquant le dépistage Covid, Fawzi Derrar, a affirmé que les résultats des analyses de l’Institut Pasteur apparaissent rapidement et ne dépassent pas 24 heures, révélant en revanche une pénurie d’analyses « PCR », et que leurs services travaillent à résoudre ce problème majeur pour les fournir et augmenter le nombre d’analyses, assurant assuré des efforts engagés par les autorités concernées afin d’ »élargir et d’uniformiser » l’accès à ce type de dépistage, à travers l’ensemble du territoire national et ce, d’ici mars 2021, se félicitant de la dotation d’un plus grand nombre de laboratoires privés en PCR.

Pour le directeur de l’Institut Pasteur, lequel fait état d’une centaine de contaminations quotidiennes, toutes les conditions sont en train de se réunir pour que le virus se propage plus rapidement, appelant à cet égard a plus de conscience est à prendre les responsabilités et faire preuve de plus de vigilance pour éviter cette éventualité en respectant plus sérieusement les mesures de prévention.

Concernant le vaccin contre Covid-19, Fawzi Derrar a révélé qu’il sera commercialisé début 2021, assurant que dès sa commercialisation, l’Algérie acquerra les quantités nécessaires pour protéger ses citoyens.

Ch.LAIB