Procès GB Pharma : lourd réquisitoire contre Ouyahia et Sellal

Le parquet près le tribunal Sidi M’hamed a rendu, ce jeudi 19 novembre, son réquisitoire dans le procès de la société GB Pharma » du Groupe Benhamadi.

Une peine de 10 ans de prison ferme et assortie d’une amende d’un million de dinars a été requise contre les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek sellal, impliqués dans l’affaire.

3 ans de prison ont été requis contre l’ancien ministre des Transports et des Travaux publics Abdelghani Zaalane. Le parquet a également requis la saisie de tous les biens des trois anciens ministres.

Pour ce qui est du principal mis en cause, feu Moussa Benhamadi, propriétaire du groupe GB pharma et ancien ministre des Télécommunications, toutes les charges retenues contre lui ont été abandonnées pour extinction de l’action publique pour cause du décès.

Rédaction d’Algerie360