Covid-19 Algérie : Rezig émet de nouvelles instructions

Algérie – Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a émis, ce jeudi 19 novembre, de nouvelles aux directeurs régionaux et de wilayas de son secteur dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid-19).

Selon un communiqué du ministère du Commerce, Rezig a donné « des instructions fermes » concernant l’impératif suivi sur terrain de la mise en œuvre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus.

« Ces instructions ont été données lors d’une réunion par visioconférence, présidée jeudi par M. Rezig au siège du ministère ayant réuni les directeurs régionaux et de wilayas relevant du secteur », a ajouté la même source, précisant que « cette réunion s’inscrit en droite ligne des instructions du Premier ministre données au ministre du Commerce lors de la dernière réunion du Gouvernement quant à l’impératif durcissement des mesures de contrôle relatives au secteur du commerce ».

Le ministre Rezig a demandé aux directeurs régionaux et de wilayas d’être présents sur « le terrain tout au long de la semaine et de se mobiliser dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle à l’image des cadres et des fonctionnaires du secteur, depuis le début de cette pandémie en Algérie ».

Rédaction d’Algerie360