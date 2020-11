Équipe nationale : Belaïli s’excuse auprès de Belmadi et du peuple Algérien (vidéo)

Champion d’Afrique avec l’équipe nationale en 2019, Youcef Belaili, n’a pas été convoqué pour les deux derniers rassemblements des verts, toutefois l’ex-attaquant du de l’espérance de Tunisie a reconnu que sa mise à l’écart de l’équipe nationale était « logique » vu son manque de compétition, il n’a plus joué depuis le mois de mars.

En effet, dans un entretien accordé mercredi soir à la chaîne qatarie Al-Kass, le fils prodige du MCO d’Oran s’est montré désolé, demandant des excuses auprès de son entraineur et au public algérien, « Ma mise à l’écart de l’équipe nationale est logique parce que j’étais sans club durant plusieurs mois. Djamel Belmadi était même en colère contre moi. Je lui demande pardon ainsi qu’au peuple algérien et je lui promets de revenir en force », a déclaré Youcef Belaili.

Évoquant les offres reçues, et sa récente signature inattendue au Qatar, bellaili a répondu : « J’aurais pu signer en Europe d’où j’ai reçu plusieurs offres émanant d’Espagne, de Turquie et surtout de France, mais comme j’étais en litige avec le Ahly Djeddah, j’espérais que la FIFA me donne gain de cause, malheureusement le marché des transferts européen a fermé ses portes sans que je règle mon problème avec mon ex-club ! Ce n’est que plus tard que j’ai pu signer au Qatar SC ».

Pour conclure, le guerrier du désert s’est montré déterminé à revenir en forme promettant au peuple algérien et à son entraineur Djamel Belmadi de travailler dur afin de retrouver son niveau et « revenir en force » en équipe nationale, notamment en vue des qualifications du Mondial-2022.

Ch.LAIB