Coronavirus : Pour Dr Fourar, « la situation est de plus en plus difficile »

Algérie – Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’épidémie du coronavirus, Dr Djamel Fourar, s’est exprimé, ce jeudi 19 novembre, sur l’augmentation du bilan des contaminations au coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration accordée à notre confrère Ahcène Chemache, Dr Fourar a indiqué que « la situation est de plus en plus difficile ».

« C’est une situation qui prévaut au niveau mondial. Nous avons vu dans tous les pays cette recrudescence importante de nouveaux cas et de décès, et l’Algérie n’est pas épargnée, puisque, nous assistons depuis des jours à une augmentation des cas », a-t-il expliqué.

« La situation est de plus en plus difficile, néanmoins, l’Etat a pris toutes les mesures à travers le dispositif de dépistage et de prise en charge qui est mis en place au niveau de l’ensemble des wilayas pour faire face à cette recrudescence du nombre de cas », a ajouté Dr Fourar.

Questionné sur la deuxième vague de l’épidémie du covid-19, Dr Fourar a préféré l’appelée « une recrudescence » car, selon lui, plusieurs pays sont touchés.

« C’est une situation dans un contexte mondial où aucun pays n’est épargné (…) Nous voyons même les pays voisins qui connaissent une situation beaucoup plus importantes que celle que nous vivons actuellement », a-t-il dit.

