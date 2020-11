Coronavirus dans le milieu scolaire : Les instructions de Djerad

Plusieurs sujets et projets, notamment celui de la situation épidémiologique ont été examinés mercredi lors d’une rencontre du Gouvernement présidée par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministre

Afin de protéger les élèves et les personnels, et de les mettre dans des conditions de sécurité strictes et adaptées au contexte Covid19, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a instruit mercredi les ministres de l’Éducation nationale et de la Santé à densifier les opérations de contrôle du respect du protocole sanitaire, mis en place au niveau des établissements scolaires publics et privés.

Lors de cette rencontre du Gouvernement, le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a insisté sur « la nécessité d’organiser, en permanence, des visites d’équipes de la santé scolaire pour s’assurer de la santé des élèves, des enseignants et du personnel des écoles, des collèges et des lycées ».

Évoquant le vaccin contre le Covid-19, Djerad a réitéré l’engagement du gouvernement algérien, et le Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, à acquérir le vaccin contre la Covid-19 pour protéger les citoyens, quel que soit « son prix », invitant à cet égard, le ministre de la Santé de poursuivre les efforts dans ce sens.

Rédaction d’Algérie360