Benbouzid met en garde contre la consommation anarchique des antibiotiques 

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, s’est exprimé ce jeudi sur les dangers de la consommation anarchique des antibiotiques, notamment en ce temps de pandémie du coronavirus.

Lors de son allocution prononcée à l’ouverture de la journée nationale de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, le ministre de la Santé a mis en garde contre la consommation anarchique des antibiotiques qui ne fera qu’empirer la situation épidémiologique, en favorisant la propagation des virus et microbes.

Selon le Pr Benbouzid, la consommation excessive de ces antibiotiques en ce temps de pandémie du coronavirus entraine l’apparition de résistances aux antimicrobiens, facilitant ainsi leur propagation, ce qui va engendrer des surcoûts de prise en charge sanitaire pour les familles. Dans ce sens, il a appelé à l’utilisation rationnelle des antibiotiques.

Le premier responsable du secteur sanitaire est revenu également sur la situation épidémiologique liée à la propagation du coronavirus, rappelant les sacrifices des personnels de la santé dans la lutte contre le virus mortel.

Pour sa part, la représentante de l’Organisation mondiale de la Santé OMS, Lylia Oubraham a affirmé que 70% des cas de coronavirus hospitalisés à travers le monde ont pris des antimicrobiens d’une manière fausse.

Selon elle, « les antibactériens tuent les bactéries, mais pas les virus qui causent la propagation et la contagion de la grippe et de l’influenza ». La représentante de l’OMS ajoute que « la résistance aux antibiotiques est considérée aujourd’hui comme l’un des plus importants dangers à la santé mondiale, à la sécurité alimentaire et au développement ».

Cela entraine également, selon l’intervenante, une hospitalisation pour une durée plus longue, une hausse des coûts médicaux, et même des décès.

Rédaction d’Algerie360