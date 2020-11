Ansej : Introduction de quatre nouvelles dispositions

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Microentreprise a présenté hier mercredi lors d’une rencontre du gouvernement, un exposé portant sur de nouvelles dispositions.

Il s’agit, selon le communiqué des services du premier ministère, d’un exposé « relatif au projet de Décret présidentiel modifiant et complétant le Décret présidentiel n 96-234 du 02/07/1996 relatif au soutien à l’emploi de jeunes ».

Ce projet de texte est introduit dans le cadre de la mise en œuvre des décisions du Conseil des ministres du 23 août dernier, relatives la redynamisation du dispositif de l’Agence Nationale de Soutien à l’emploi de Jeunes (ANSEJ) et à la promotion de l’entrepreneuriat.

Les nouvelles dispositions introduites permettront la levée des contraintes rencontrées pour le développement du dispositif de soutien à la création d’activités par l’Agence et les porteurs de projets et garantir ainsi la pérennité des investissements.

Les nouvelles dispositions présentées sont : le « refinancement des microentreprises en difficulté », et le « remplacement de la formule d’organisation des microentreprises en « cabinets groupés » par une nouvelle formule de « groupement des microentreprises » ».

Il s’agit également « de l’intégration de la possibilité d’abriter les microentreprises dans des micro-zones spécialisées aménagées au titre de la location pour les activités de production de biens et de services » et du « changement de la dénomination de l’ANSEJ par l’Agence Nationale d’Appui et de Développement de l’Entrepreneuriat ».

Rédaction d’Algerie360