Procès en appel de Tahkout : la Cour d’Alger rend son verdict

La Cour d’Alger a rendu ce mercredi son verdict dans le procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout.

Le principal mis en cause, Mahieddine Tahkout a écopé d’une peine de 14 ans de prison ferme. Les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été condamné à 5 ans de prison ferme chacun.

La Cour d’Alger a également condamné Bilal Tahkout, le fils du principal prévenu, et son frère Nacer Tahkout à une peine de 3 ans de prison dont 18 mois avec sursis chacun. Rachid Tahkout, l’autre frère de Mahieddine a écopé quant à lui d’une peine de 5 ans de prison ferme.

Pour ce qui est des anciens ministres impliqués dans l’affaire, Youcef Yousfi et Ammar Ghoul en leurs qualités d’anciens ministres de l’Industrie, ont été condamnés à 18 mois avec sursis. Abdelghani Zaalane a été acquitté. En outre, la Cour d’Alger a confirmé le verdict prononcé en première instance par le tribunal Sidi M’Hamed contre les autres accusés dans l’affaire.

Pour rappel, le Procureur général près la Cour d’Alger avait requis, le 8 novembre dernier, des peines de 18 ans de prison ferme à l’encontre de l’homme d’affaires, Mahieddine Tahkout et 12 ans de prison ferme à l’encontre des Ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Il convient également de rappeler qu’en première instance, le tribunal de Sidi M’hamed avait condamné le principal accusé à une peine de 16 ans de prison ferme et une amende de 8.000.000 DA. Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont été, eux, condamnés à 7 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8.000.000 DA, tandis que Nacer Tahkout a écopé de 3 ans de prison et 8.000.000 DA d’amende.

Le tribunal avait également condamné les anciens Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à une peine de 10 ans de prison ferme et 500.000 DA d’amende chacun, alors que l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchouareb.

Rédaction d’Algerie360