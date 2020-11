Le vaccin chinois CoronaVac « est sûr et déclenche bien une réponse immunitaire »

Le vaccin contre le Coronavirus (Covid-19), développé par le laboratoire chinois Sinovas serait l’un des vaccins les plus avancés.

Selon une étude publié hier, mardi 17 novembre, dans la revue britannique « The Lancet », le vaccin contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), élaboré par le laboratoire chinois Sinovac Biotech, est l’un des vaccins les plus avancés, qui déclenche une réponse immunitaire sans entraîner d’effets indésirables graves.

Par ailleurs, cette étude préliminaire a démontré que le vaccin en question « est sûr et déclenche bien une réponse immunitaire chez les patients en bonne santé ». Le vaccin compte également parmi ceux qui sont au stade le plus avancé, à savoir la phase 3, qui mesure l’efficacité du vaccin sur des dizaines de milliers de volontaires sur plusieurs continents.

« Le CoronaVac pourrait fournir une protection suffisante contre le Covid-19. Même si, à plus long terme, lorsque le risque de Covid-19 sera plus faible, l’administration de deux doses à un mois d’intervalle, plutôt qu’à deux semaines d’intervalle, pourrait s’avérer plus efficace pour induire une réponse immunitaire plus forte et potentiellement plus durable », a estimé l’un des auteurs de l’étude, le Professeur Fengcai Zhu.

En outre, le vaccin utilise un virus inactivé, comme ceux contre la grippe ou la poliomyélite. Ainsi, les résultats sont, pour l’instant, encourageants puisqu’après avoir injecté aux volontaires deux doses à 14 jours d’intervalle, les chercheurs ont détecté une réponse immunitaire « robuste » au bout de 28 jours.

Il est à noter que cette annonce a été faite suite à celle des laboratoires Pfizer et BioNTech, de Moderna et celle des Russes de l’institut Gamaleïa.

Rédaction d’Algérie360.