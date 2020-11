Coronavirus Algérie : Le prêche de vendredi consacré aux mesures préventives

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui le 18 novembre, le ministère des Affaires religieuses et des wakfs a adressé une instruction aux imams à travers tout le pays, en vue de consacrer le prêche de vendredi prochain à l’impératif respect des mesures préventives et gestes barrières, permettant de se protéger contre une propagation du Coronavirus (Covid-19).

La récente inquiétante recrudescence des cas de Covid-19 après la stabilisation observée au mois de septembre, a contraint le ministère des Affaires religieuses qui a adressé une instruction aux directeurs du secteur et à travers eux aux imams, les appelants à « focaliser sur l’impératif respect des mesures préventives et gestes barrières notamment la distanciation physique lors du prêche du vendredi 4 Rabie el Aouel 1442 correspondant au 20 novembre 2020 », lit-on dans le communiqué.

L’instruction appel a la diffusion de la culture préventive, et à consacrer le prêche de vendredi prochain à l’impératif respect des mesures préventives et gestes barrières, après un relâchement observé chez des citoyens ne respectant pas les mesures-barrières, et les mesures préventives édictées par les autorités concernées.

Pour rappel, le nombre quotidien de nouveaux patients infectés par le coronavirus (Covid-19) a franchi hier mardi la barre de 1000 cas, atteignant mardi un total de 1002 cas et 18 décès en seulement 24 heures, des chiffres inégalés et record depuis l’apparition de la pandémie sur le sol algérien.

Ch.LAIB