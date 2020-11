Le but de Mahrez « sérieux » candidat au prix du Puskas, estiment plusieurs médias

Le magique but Riyad Mahrez à fait le tour du monde et suscite encore les réactions sur les réseaux sociaux et la presse mondiale, l’ailier de l’Algérie a enchaîné un contrôle orienté en aile de pigeon avant de réaliser son crochet intérieur habituel et d’enchainer avec un tir à bout portant de son pied droit ne laissant aucune chance au gardien adverse.

En effet, plusieurs journaux espagnols estiment que le but de l’Algérien Riyad Mahrez, inscrit lundi à Harare contre le Zimbabwe (2-2) dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, est un « sérieux candidat au Prix Puskas » de la FIFA récompensant la plus belle réalisation de l’année.

Plusieurs spécialistes ont réagi à ce but d’anthologie, estimant que ce dernier est un chef-d’œuvre de technicité, du début de l’action à sa conclusion, ce qui n’a pas laissé les puristes et les analystes indifférents.

À la une de la presse mondiale, des journaux espagnols, comme Marca, Mundo Deportivo et AS, ont retenu le but parmi les sérieux candidats au Prix Puskas de la FIFA, pour récompenser le joueur ou la joueuse ayant marqué le plus beau but de la saison dans le monde.

Ch.LAIB