Coronavirus Oran : L’Unpef déplore l’absence de moyens de protection dans les écoles

À Oran, plusieurs cas de contaminations et de cas suspectés de coronavirus ont été signalés dans les établissements scolaires. Le syndicat de l’Unpef dénonce l’absence de moyens de désinfection et de protection.

Lors d’un point de presse animé au siège du syndicat, Mahrez Hamouda le responsable de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de la formation (Unpef) a fait savoir « qu’une dizaine d’écoles ont été touchées ».

Malgré cette situation, « les autorités ne sont pas intervenues », et « aucune mesure ait été prise par les instances concernées », a déclaré le responsable syndical, rapporté par le quotidien Liberté. Face à cette situation, des enseignants inquiets menacent d’organiser un rassemblement de protestation.

Le responsable de l’Unpef d’Oran dénonce l’absence de moyens de désinfection et ne peut. « Contrairement à ce qui est annoncé par les officiels, les écoles ne sont pas désinfectées, ne disposent pas de thermomètre ou de gel désinfectant. Et dans beaucoup de cas, les enseignants cotisent pour acquérir les produits de désinfection ou font appel à la société civile pour des besoins plus importants », a-t-il souligné.

Pour sa part, la Direction de l’Éducation d’Oran a fait état de l’existence de six cas confirmés de Covid-19 et plus de 70 cas suspects à travers 35 établissements scolaires sur le territoire de la wilaya.

Rédaction d’Algerie360