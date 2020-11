Coronavirus Algérie : Mobilisation de 1800 lits supplémentaires dans les hôpitaux

Le ministère de la Santé a alloué 1 800 lits supplémentaires à l’échelle nationale aux patients atteints du Coronavirus Covid-19, a annoncé aujourd’hui mercredi le Professeur Mustafpha Khiati, président de la fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche en Algérie.

Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, de nombreux hôpitaux en Algérie ont déjà demandé des renforts, ces derniers doivent libérer des lits pour accueillir des patients Covid-19 de plus en plus nombreux, le Professeur Mustafpha Khiati, a fait état d’une saturation et surcharge de la plupart des services de réanimation des hôpitaux du pays et des unités spéciales Covid, il a également évoqué la pression terrible exercée sur le personnel soignant vu le nombre des malades qui affluent quotidiennement vers les établissements de santé.

Selon le même intervenant, cette situation de rebond des cas de Covid-19 était prévisible en raison du relâchement observé chez des citoyens ne respectant pas les mesures-barrières, après une période de stabilisation durant le mois de septembre.

De sa part, Lamia Yacef, directrice adjointe de la Direction des services hospitaliers du ministère de la Santé, a fait état d’une augmentaion du taux d’occupation des lits d’hospitalisation et de réanimation destinés à la prise en charge des cas atteints de la Covid-19, et ce suite à la forte hausse des contaminations ces derniers jours, affirmant que le taux d’occupation des lits au niveau national a atteint 65%.

Pour rappel, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus (Covid-19) a atteint hier mardi un total de 1002 cas et 18 décès en 24 heures, des chiffres inégalés et records depuis l’apparition de la pandémie en Algérie, en mars dernier.

CH.LAIB