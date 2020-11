Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 18 novembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 1038 nouvelles contaminations au Covid-19 et 20 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 70629, celui des décès à 2203, alors que le total des patients guéris passe à 46326.

Voici les principaux événements de journée du mercredi 18 novembre :

Algérie – Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 18 novembre, une réunion du gouvernement par visioconférence.

1038 nouveaux cas, 20 nouveaux décès et 627 nouvelles guérisons au dernier bilan du coronavirus, établi sur les dernières 24 heures, présenté ce mercredi par le comité scientifique de suivi de l'évolution de l'épidémie.

Après avoir franchi la barre des 1000 contaminations quotidiennes au bilan d'hier, la recrudescence inquiétante des cas de contaminations au Coronavirus (SARS-COV-2) se poursuit en Algérie, le Comité du suivi de l'évolution de la pandémie du Covid-19 a fait état de 1038 nouveaux sujets infectés, en ce mercredi 18 novembre.

Deux individus d'origine Algérienne, membres d'une organisation criminelle et agressions, ont été arrêtés en Espagne pour trafic de migrants.

Le ministre délégué à l'Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a affirmé aujourd'hui que les informations faisant état d'un manque d'oxygène dans les hôpitaux à travers le territoire national sont « infondées », soulignant qu'il est disponible en quantité suffisante jusque-là.

La Cour d'Alger a rendu ce mercredi son verdict dans le procès en appel de l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout.

Un réseau criminel organisé spécialisé dans l'importation, le stockage, et le trafic de drogue a été démanteler avant-hier dans la wilaya de Souk Ahras.

L'affaire des « SMS » trouvés sur ses sept téléphones mobiles de l'ancien ministre de la Justice Tayeb Louh a été examinée hier mardi par la chambre d'accusation près le tribunal criminel d'Alger.

Dans un communiqué rendu public aujourd'hui le 18 novembre, le ministère des Affaires religieuses et des wakfs a adressé une instruction aux imams à travers tout le pays, en vue de consacrer le prêche de vendredi prochain à l'impératif respect des mesures préventives et gestes barrières, permettant de se protéger contre une propagation du Coronavirus (Covid-19).

Une efficacité de 95% a été constatée lors de l'analyse définitive des tests cliniques du vaccin contre le Covid-19 de Pfizer et BioNTech.

À Oran, plusieurs cas de contaminations et de cas suspectés de coronavirus ont été signalés dans les établissements scolaires. Le syndicat de l'Unpef dénonce l'absence de moyens de désinfection et de protection.

Le vaccin contre le Coronavirus (Covid-19), développé par le laboratoire chinois Sinovas serait l'un des vaccins les plus avancés.

Le ministère de la Santé a alloué 1 800 lits supplémentaires à l'échelle nationale aux patients atteints du Coronavirus Covid-19, a annoncé aujourd'hui mercredi le Professeur Mustafpha Khiati, président de la fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche en Algérie.

Le match de la Supercoupe d'Algérie 2018/2019 entre l'USM Alger (champion) et le CR Belouizdad (vainqueur de la coupe) prévu le samedi 21 novembre au stade du 5 juillet, débutera à 20h30 à huis clos, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP) mardi.

Une déposition en ligne de demande de titre de séjour est désormais possible pour les étudiants étrangers en France.

La Cour suprême a accordé le pourvoi en cassation formé par le collectif de défense du frère de l'ancien président Saïd Bouteflika et de l'ancien directeur du DRS, le général Mohamed Mediene et du coordinateur des services de sécurité, le général Tartag.

Le procès de l'affaire de la « Spa Gp Pharma », une des filiales du groupe Condor des frères Benhamadi, a remis sur la table l'affaire du financement occulte de la campagne électorale de 2019 de Bouteflika.

Un classement des compagnies aériennes les plus sûres, en fonction de plusieurs critères permettant de garantir un voyage sûr malgré la pandémie du Covid-19, a été réalisé.

Une réduction drastique de l'immigration en France a été abordé hier, mardi 17 novembre, par la parti Les Républicains.

Les sanctions des commerçants pour non-respect des mesures de prévention visant à endiguer la propagation de l'épidémie du coronavirus commencent à tomber. Pas moins de 10 000 contrevenants sont déjà concernés.

Le magique but Riyad Mahrez à fait le tour du monde et suscite encore les réactions sur les réseaux sociaux et la presse mondiale, l'ailier de l'Algérie a enchaîné un contrôle orienté en aile de pigeon avant de réaliser son crochet intérieur habituel et d'enchainer avec un tir à bout portant de son pied droit ne laissant aucune chance au gardien adverse.

La Cour de Annaba a rendu, ce mercredi 18 novembre, son verdict dans le procès en appel du journaliste Mustapha Bendjama.