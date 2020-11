Coronavirus Algérie : Benbahmed rassure sur la disponibilité de l’oxygène médical

Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a affirmé aujourd’hui que les informations faisant état d’un manque d’oxygène dans les hôpitaux à travers le territoire national sont « infondées », soulignant qu’il est disponible en quantité suffisante jusque-là.

Dans une déclaration faite à la chaine 1 de la radio nationale Lotfi Benbahmed a répondu : « la quantité produite cumulée des trois opérateurs en la matière offre une quantité jusque-là satisfaisante, Linde Gaz, Air Liquide et Calgaz Algérie, produisent 320 000 litres d’oxygènes chaque jour », estimant que cette matière vitale est disponible en quantité suffisante dans les hôpitaux et structures sanitaires d’accueil des cas sévères contaminés par le Coronavirus (Covid-19).

Pour rappel, le ministère de l’Industrie pharmaceutique, a auparavant affirmé dans un communiqué que les trois producteurs locaux de gaz médicaux (Linde Gaz, Air Liquide et Calgaz Algérie), sont disponibles à mutualiser leurs capacités de production et de distribution pour répondre à l’augmentation significative de la demande des établissements de santé, notamment en matière d’oxygène à travers le territoire national, précisant que les capacités de production de ces derniers sont respectivement de 150 000 litres, 20 000 et 150 000 litres/jour.

CH.LAIB