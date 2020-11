Coronavirus Algérie : 10 000 commerçants sanctionnés

Les sanctions des commerçants pour non-respect des mesures de prévention visant à endiguer la propagation de l’épidémie du coronavirus commencent à tomber. Pas moins de 10 000 contrevenants sont déjà concernés.

C’est ce qu’a annoncé ce mercredi matin le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) Hadj Tahar Boulenouar, lors de son passage sur les ondes de la chaine une de la Radio nationale.

Selon lui, les services de contrôle du ministère du Commerce ont sanctionné 10 000 commerçants durant la période du confinement pour non-respect des mesures préventives. Plusieurs d’entre eux ont sollicité l’ANCA afin intervenir en leur faveur auprès des autorités, selon le même responsable.

L’association les a, par contre, refuser d’intervenir et a rappelé ces commerçants sur la nécessité de respecter les mesures préventives en vigueur, a ajouté Boulenouar.

Cependant, l’invité de la Radio a critiqué les fermetures collectives de magasins dans les centres commerciaux. Selon lui, les walis procèdent à la fermeture, par exemple, d’un centre commercial parce que 15 magasins sur 200 n’ont pas respecté les consignes. Il a appelé dans ce sens à réexaminer cette question et à sévir contre les individus et non les collectifs.

Merzouk.A