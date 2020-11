Zimbabwe-Algérie 2-2 : Les déclarations de Djamel Belmadi

L’équipe nationale du Football, bousculée lundi au National Sports Stadium de Harare, par le Zimbabwe (2-2), a décroché tout de même sa 19e participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021), prévue en 2022 au Cameroun.

Le sélectionner, Djamel Belmadi, de retour sur le territoire Algérien, s’est montré loin d’être satisfait du résultat de la rencontre, « On aurait dû tuer le match, j’aurai aimé une performance accomplie de la part de mes éléments, et revenir avec les 3 points, ce n’est jamais un bon résultat parce qu’on veut toujours gagner, c’est bien de rester en tête du classement. Mais on pouvait quand même gagner le match », a insisté Djamel Belmadi.

Répondant à une question sur une éventuelle convocation de nouveaux joueurs, Dajmel Belmadi a refusé de parler de nouveaux joueurs pour renforcer l’équipe dans les prochaines dates, soulignant que le secret de l’éclat est de la règne est la stabilité, appelant les journalistes algériens à ne pas demander systématiquement des changements lorsque tout va bien.

Pour conclure, le sélectionneur des fennecs a affirmé que le voyage au Zimbabwe est une leçon, et un très bon test utiles pour la selection nationale avant les deux prochaines rencontres en déplacement la Zambie puis à domicile le Botswana, entre le 22 et le 30 mars 2021, ainsi que pour les éliminatoires de la Coupe du monde.

