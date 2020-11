Le calvaire continue pour les Algériens bloqués à l’étranger

Des milliers d’Algériens bloqués à l’étranger depuis plus de 8 mois en vue de la fermeture des frontières Algériennes, ont lancés un énième SOS quant à leur situation actuelle.

En effet, depuis la fermeture des frontières Algériennes le 17 mars dernier, suite à la crise sanitaire liée à la propagation de la pandémie du Covid-19, des milliers d’Algériens sont toujours bloqués à l’étranger, tandis qu’aucune nouvelle concernant une possible réouverture ne leur a été communiquée.

« J’ai envoyé des fax aux ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères, plus mails et appels à l’ambassade et au consulat, avec le dossier de ma maman très malade que je voulais voir. Elle est décédée la semaine dernière, Allah yerhamha, j’ai fait cette fois la démarche avec le certificat de décès et aucune réponse non plus », a témoigné Anissa, une Algérienne bloquée loin de son pays.

Pour cette Algérienne, « fermer les frontières comme ça plusieurs mois c’est inhumain, ma maman se portait bien avant la fermeture des frontières, elle est tombée malade il y a quelques mois, et maintenant, elle est décédée et je pense que des milliers d’Algériens vivent des épreuves aussi difficiles », a-t-elle déploré.

Une autre Algérienne, installée en France, plus précisément à Lyon a témoigné au quotidien El Watan, racontant son expérience. « Mon papa est parti le vendredi 13 novembre sans que je puisse le voir, ni le toucher ni lui dire « je t’aime papa ». Je n’arrive toujours pas à faire mon deuil. J’ai appelé le consulat de Lyon et ils m’ont dit que ce n’est pas possible de partir en Algérie malgré cette épreuve », a confié Chahrazed Lina.

Par ailleurs, 30.863 Algériens ont été rapatriés, depuis le 17 mars, via plus de 115 vols spéciaux d’Air Algérie et 4 traversées en sus des opérations de rapatriement à travers les frontières terrestres des citoyens bloqués en Tunisie, Libye et Mauritanie.

Toutefois, les dessertes ont été suspendues depuis le 11 septembre dernier, et de nombreux Algériens restent toujours bloqués en dehors du pays.

