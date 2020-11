Emirats arabes unis : Des visas de 10 ans aux virologues et autres chercheurs

Des visas d’une durée de 10 ans pour tous les titulaires d’un doctorat et les spécialistes de plusieurs domaines techniques, ainsi que les épidémiologistes et les virologues seront délivrés par les Emirats arabes unis.

Dans une annonce sur son compte Twitter, le Premier ministre des Emirats arabes unis, Mohammed ben Rachid Al Maktoum a affirmé la décision des autorités émiraties d’élargir la liste des spécialistes pouvant obtenir un visa leur octroyant le droit de séjourner dans le pays 10 ans.

Par ailleurs, les Émirats arabes unis vont octroyer des visas d’une durée de 10 ans pour tous les titulaires d’un doctorat, les spécialistes en informatique et d’autres domaines techniques, les épidémiologistes et les virologues, ainsi qu’aux meilleurs diplômés des universités accréditées aux Émirats avec une moyenne cumulative de 3,8 et plus.

« Nous sommes désireux d’accueillir les talents qui stimulent le développement futur et ce n’est que le commencement », a précisé le cheikh sur son Tweet. En outre, les ingénieurs dans les domaines de l’informatique, de l’électronique, de la programmation, de l’électricité et de la biotechnologie, les virologues, les épidémiologistes ainsi que les spécialistes dans le domaine de l’intelligence artificielle et du big data bénéficieront également de cette possibilité.

Il est à rappeler qu’en mars 2019, le Cabinet des ministres des Émirats arabes unis avait autorisé la délivrance de visas de résident de cinq et 10 ans à certaines catégories de citoyens étrangers. Auparavant, la durée maximale des visas de résidence pour les étrangers était de trois ans.

Rédaction d’Algérie360.