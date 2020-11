Des données de localisation d’une application musulmane de prière, vendues à l’armée américaine

Une application d’heure de prière musulmane avec 100 millions d’utilisateurs a vendu des données de localisation à l’armée Américaine.

Selon un rapport média VICE, l’application Muslim Pro, dont la fonction principale est de rappeler aux fidèles les cinq heures de prière quotidiennes, ainsi qu’indiquer la direction de La Mecque à partir de leur emplacement actuel, a vendu des données de localisation à l’armée américaine pour des raisons inconnues.

Par ailleurs, la même source a affirmé que l’armée américaine « a Acheté les données de mouvement granulaires de personnes dans le monde entier, récoltées à partir d’applications apparemment anodines », a indiqué lundi Joseph Cox de la carte mère de VICE.

Toutefois, l’un des acheteurs de ces données est le US Special Operations Command (USSOCOM), qui s’occupe de la contre-insurrection, du contre-terrorisme et de diverses activités secrètes dans le monde entier. Deux sociétés distinctes participent également à cette collecte de données, Motherboard a affirmé avoir découvert grâce à « Dossiers publics, entretiens avec les développeurs et analyse technique ».

« Notre accès au logiciel est utilisé pour répondre aux exigences des missions des forces d’opérations spéciales à l’étranger », a expliqué le commandant de la marine américaine Tim Hawkins dans un communiqué, en ajoutant « nous adhérons strictement aux procédures et politiques établies pour protéger la vie privée, les libertés civiles, les droits constitutionnels et juridiques des citoyens américains ».

Rédaction d’Algérie360.