Coronavirus Algérie : « Tous les services de santé affichent complet », selon Dr Lyés Mérabet

Le nombre de nouvelles contaminations au Coronavirus (Covid-19) a atteint mardi un total de 910 cas et 14 décès en 24 heures, des chiffres inégalés depuis l’apparition de la pandémie sur le sol algérien, en mars dernier.

Cette situation de rebond des cas de Covid-19 était prévisible, selon le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique, Lyes Mrabet. « C’est parce qu’on a été “trop optimiste”, en sous-évaluant la situation sanitaire créée par la pandémie du Covid 19, que l’on n’a pas su répondre convenablement aux dangers qu’elle représente pour les Algériens », estime ce dernier, affirmant que cet état de fait a amené certaines personnes à faire montre de négligence et de démobilisation.

Lyes Merabet a qualifié la situation pandémique actuelle d’« inquiétante » vu le nombre des malades qui affluent quotidiennement vers les établissements de santé, selon lui, la plupart des services de réanimation des hôpitaux du pays sont actuellement « saturés », ce qui engendre, dit-il, « une pression terrible, au détriment de la prise en charge d’autres pathologies ».

Intervenant à l’émission « L’Invité de la rédaction » de la chaine 3 de la Radio Algérienne, Lyes Mérabet a mis l’accent sur l’impérative nécessité de disposer, le plus rapidement possible, des moyens de protection, invitant les autorités concernées à « revoir totalement le circuit de prise en charge des malades et celui du dépistage, de créer des espaces ou confiner les personnes porteuses du virus, et d’autres, réservés aux personnels de la santé. De plus, ajoute-t-il, il faudrait, parallèlement, penser à assurer la prise en charge des personnes atteintes d’autres pathologies (recalées en matière de priorité) ».

