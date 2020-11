Coronavirus Algérie : le président du Snapo s’exprime sur le remboursement des masques

Face à la recrudescence de l’épidémie du coronavirus, et le renforcement des mesures de protection, dont l’obligation du port du masque, la disponibilité et l’accessibilité des moyens de protection reviennent à l’actualité.

Pour ce qui est de la disponibilité des masques de protection, le Président du Syndicat national des pharmaciens d’officines (Snapo) Messaoud Belambri, rassure. Dans un entretien accordé au quotidien El Watan, il affirme que « les masques sont disponibles dans plusieurs marques et plusieurs modèles ».

« Ces bavettes sont proposées sur les marchés par nos fournisseurs et ils sont de bonne qualité. Au détail et au niveau des officines, leurs prix varient entre 35DA et 50 DA et les masques de meilleure qualité sont proposés à 70 DA ou 80 DA », a-t-il précisé.

Il estime toutefois que les prix proposés sont largement abordables, en fonction des choix. Selon lui, « le citoyen a l’embarras du choix ». Il ajoute également que l’utilisation des masques alternatifs artisanaux ou de fabrication domestique est encouragée, notamment de la part des spécialistes.

Interrogé sur la possibilité de remboursement des masques achetés en pharmacies, le président du Snapo affirme que « cette question n’est pas à l’ordre du jour ». « Je ne pense pas que les autorités vont répondre favorablement à cette demande », a-t-il ajouté.

Comme exemple, Messaoud Belambri cite le cas des seringues utilisées par les diabétiques qui ne sont pas remboursables, ou encore « la polémique qui s’est installée autour du vaccin antigrippal ». « Alors que dire des masques », a-t-il encore souligné.

Pour rappel, au bilan d’hier lundi, l’Algérie a enregistré 910 nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 455 guérisons et 14 décès. Le total des contaminations est désormais passé à 68 589.

Rédaction d’Algerie360