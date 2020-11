Coronavirus Algérie : Dr Touahria n’écarte pas le durcissement des mesures de prévention

Le docteur Abdelkrim Touahria, président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens et membre du conseil scientifique, a confirmé la possibilité de recourir à un durcissement des mesures sanitaires allant jusqu’au confinement total pour limiter la propagation de l’épidémie en Algérie.

Lors de son intervention sur les ondes de la radio nationale, Dr Abdelkrim Touahira, a déploré un manque d’engagement en faveur de mesures préventives édictées par les pouvoirs publics, et un certain relâchement dans l’application du protocole sanitaire de la part des citoyens, invitant la population à faire preuve de vigilance, toute en respectant les mesures sanitaires pour éviter le retour à la case de départ à cause de la non-responsabilité de certains citoyens.

Le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a déclaré que les mesures prises par le gouvernement et le nouveau confinement de 15 jours sont fondées sur des enquêtes épidémiologiques, ajoutant que ces mesures visent à réduire le nombre de victimes, et à limiter la propagation rapide et la recrudescence inquiétante de la pandémie sur le sol algérien.

Pour conclure, Dr Touahria a plaidé pour le renforcement de ces mesures de protection et les moyens de prévention selon les enquêtes épidémiologiques menées par le ministère de la Santé, si l’on veut éviter le débordement des hôpitaux, et de perdre le contrôle sur cette épidémie.

Ch.LAIB