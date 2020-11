Coronavirus Algérie : 10000 contaminations parmi le personnel de la santé, selon Dr Merabet

C’est chaque jour avec l’inquiétude d’être contaminé que le personnel soignant se rend au chevet des malades du Coronavirus SARS-COV-2, les soignants sont particulièrement exposés face au nombre important de porteurs du virus qui défilent chaque jour devant eux, en Algérie le bilan des contaminations au sein des blouses blanches s’alourdit de jour en jour.

Le président du Syndicat national des praticiens de la santé publique, Lyes Mérabet, a révélé que depuis le début de l’épidémie de coronavirus et son apparition sur le sol algérien, prés de 10 000 cas potentiels de contamination ainsi que 136 décès ont été rapportés parmi les professionnels de santé, médecins généralistes ou urgentistes, infirmiers, aide-soignants, agents hospitaliers, cadres de santé ainsi que des praticiens médicaux, un état des lieux d’une profession qui paie un lourd tribut dans la lutte contre le Covid-19, en raison de son exposition aux patients contaminés.

À cet égard, le docteur Lyés Mérabet, a averti sur la situation pandémique en Algérie, affirmant qu’elle « est en train de se détériorer et de s’aggraver », invitant ainsi a plus de vigilance et à prendre au sérieux les mesures préventives édictées par les autorités concernées. Le même responsable préconisé que la priorité, aujourd’hui, est de pouvoir disposer, le plus rapidement possible, des moyens de protection.

Lyas Mérabet, a mis en avant la vulnérabilité de ce corps de la santé à travers tous les hôpitaux en Algérie, appelant toutefois a une protection totale et maximum de ces derniers par l’amélioration de leurs conditions de travail, et a un dépistage de l’ensemble du corps médical de sorte à identifier le personnel atteint, d’une part, et à empêcher d’autres contaminations d’une autre part.

Ch.LAIB